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الجيش يسقط طائرة مسيرة بريف حماه الشمالي

أسقطت مضادات الجيش العربي السوري، مساء أمس الأربعاء، طائرة مسيرة في محيط بلدة أصيلة بريف حماة الشمالي الغربي.


وقال مصدر عسكري، أن مضادات الجيش تصدت مساء أمس الأربعاء لطائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة شمال غربي حماة وأسقطتها.

وكانت مضادات الجيش  قد تصدت في الأسابيع الماضية للعديد من الطائرات المسيرة التي حاولت الاعتداء على نقاط الجيش والمناطق الآمنة وأسقطت معظمها.


في سياق متصل تصدت وحدات الجيش العاملة في الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان لهجوم مسلحين على النقاط العسكرية على مشارف قريتي سمكة والبرسا بريف إدلب الجنوب شرقي.

 


المصدر: سانا