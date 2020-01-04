الجيش يستهدف نقاط “النصرة” في ريف إدلب ويوقع قتلى وجرحى في صفوف مسلحيها

في الوقت الذي انخفضت فيه وتيرة العمليات العسكرية في ريف إدلب الشرقي يواصل الجيش العربي السوري استهداف مراكز “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة على طول خطوط التماس.



حيث أفادت وكالة “سانا”بقيام الجيش العربي السوري صباح اليوم باستهداف مراكز “جبهة النصرة” وتحركات مسلحيها في مدينة معرة النعمان وبلدات سراقب ومعرشورين ومعرشمشة وتلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي.



وأشارت الوكالة إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم.



وفي ريف حلب الجنوبي الغربي لفتت الوكالة إلى قيام الجيش باستهداف مراكز لـ”جبهة النصرة” في قرية خلصة بعدة ضربات مدفعية ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف مسلحيها وتدمير أسلحة كانت بحوزتهم.



وكان الجيش السوري قد أحبط أول أمس الخميس هجوماً لـ”جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها على النقاط العسكرية في بلدتي التح وجرجناز، ويعتبر تنظيم “جبهة النصرة” المصنف على قائمة الإرهاب العالمي المسيطر الأول على أرياف إدلب وحلب الغربية وسط استمرار الجانب التركي بتقديم الدعم اللوجستي له بهدف الاستفادة من مسلحيه في معاركه سواءً في شرق الفرات السوري أو كما ظهر مؤخراً في ليبيا.