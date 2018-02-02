الجيش يستعيد 9 قرى جديدة بريفي إدلب وحماة ويوسع نطاق سيطرته في ريف حلب الجنوبي

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة عمليات مكثفة على تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به في ريف حلب الجنوبي.





وانتهت العمليات بالسيطرة على قرى وسيطة شرقية ووسيطة غربية والتويم وتل جينة والعنانة وتل الفخار وتل العقارب والواسطة وأم الكراميل ومرتفع الفخار وتلتي الحسن وعطشانة غربية بالريف الجنوبي بعد اشتباكات تم خلالها إيقاع العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة به قتلى ومصابين وتدمير أسلحتهم وعتادهم.





وازالت وحدات الهندسة الالغام والعبوات الناسفة التي زرعا الإرهابيون قبل دحرهم في محاولة منهم اعاقة تقدم الجيش العربي السوري خلال عملياته لتطهير ريف حلب الجنوبي من ارهابيي تنظيم جبهة النصرة.





وأحكمت وحدات من الجيش العربي السوري السبت الماضي السيطرة على تلة الوز بريف حلب الجنوبي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته وتدمير تحصيناتهم وعتادهم.





إلى ذلك دحرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به من 6 قرى جديدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.





ونفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عملية واسعة ضد تنظيم جبهة النصرة الارهابي والمجموعات المرتبطة به في ريف إدلب الجنوبي الشرقي سيطرت خلالها على قرى المشيرفة والطويحنة والحسينية وتل السلطان ومسعدة وتل خارطة وجبل الطويل وتل كلبة.





وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير اسلحتهم وعتادهم وأوكار كانوا يتحصنون فيها مبينا أن مدفعية الجيش العربي السوري وجهت رمايات مكثفة على فلول إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به في القرى التي فروا إليها.





واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة امس السيطرة على على قرى الصالحية والسكرية وطويل الحليب والذهبية والبراغيثى وجديدة وكتيبة الدفاع الجوى المهجورة بعد تكبيد ارهابيى تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.









كما أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على 3 قرى جديدة وذلك خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث إرهابيي تنظيم “داعش” في ريف حماة الشمالي الشرقي.





وخاضت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” في الجيب المحاصر بالريف الشمالي الشرقي لحماه انتهت باستعادة السيطرة على قرى ابين وجب زريق وأبو خنادق جنوبي ومزرعة العو.





وقد قامت وحدات الهندسة بإزالة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابيو تنظيم “داعش” في الطرقات والشوارع الرئيسية وبين منازل المواطنين فيما قامت وحدات من الجيش بتثبيت نقاطها العسكرية وتوجيه ضربات مكثفة على تحركات فلول إرهابيي التنظيم الفارة إلى القرى المجاورة.





واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أمس الأول خلال عملية نوعية وخاطفة ضد تجمعات لتنظيم “داعش” السيطرة على إحدى التلال الحاكمة لقرية رسم الدحل شمال قرية قنافذ.