الجيش يستعيد نقاطه في ريف حماه: فشل «غزوة النصرة»

تمكّن الجيش العربي السوري وحلفاؤه من استعادة السيطرة على المناطق التي اقتحمها مسلحو «جبهة النصرة» و«الحزب التركستاني» في هجومهم على ريف حماه الشمالي أوّل من أمس. وكبّد الجيش المسلحين خسائرَ كبيرة، بلغت عشرات القتلى، ونحو 180 جريحاً، إضافةً إلى تدمير 9 آليات مزودة برشاشات ثقيلة، و5 دبابات، و4 آليات «بي أم بي».

وكان المسلحون قد أطلقوا عملية عسكرية بمسمى «يا عباد الله اثبتوا»، في ريف حماه الشمالي، من محورين مختلفين، لكن منذ صباح أمس خفّت وتيرة الاشتباكات إلى درجة كبيرة بعد الفشل الذريع الذي أصاب المهاجمين.