الجيش يستعيد مناطق جديدة ويقترب من الجولان

استعاد الجيش العربي السوري، اليوم الأحد، بلدة مسحرة في ريف القنيطرة والتي تبعد حوالي12 كم عن الجولان المحتل.

وقال قائد ميداني سوري إن "الجيش السوري دخل بلدة مسحرة بعد فرار المسلحين منها باتجاه بلدة نبع الصخر في ريـف القنيطرة".

مضيفاً: إلى أن "الجيش بدأ عمليته العسكرية باتجاه مسحرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم حيث قام بتمهيد ناري مكثف بالتزامن مع اشتباكات مع مسلحي "جبهة النصرة"، والتي أسفرت عن فرار معظمهم ومقتل الباقين".

كما أشار إلى أن "الجيش يتجه الآن إلى استعادة تل مسحرة المشرف على البلدة". وكانت "جبهة النصرة" أخلت جميع مواقعها في درعا وريفها واتجهت إلى القنيطرة في الحادي عشر من تموز/ يوليو الحالي.

سبوتنيك