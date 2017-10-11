الجيش يستعيد حدود «ريف دمشق» مع الأردن

تمكن الجيش العربي السوري وحلفاؤه أمس، من استعادة كامل النقاط المتاخمة للحدود مع الأردن، التابعة لمحافظة ريف دمشق. ومع التقدم الأخير الذي حققه الجيش، يكون قد سيطر على مساحة تزيد على 8 آلاف كيلومتر مربع ضمن ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

وكانت العمليات على الحدود قد استكملت انطلاقاً من محيط مخيم حدلات على الحدود، بعد انسحاب الفصائل المسلحة من محيط المخيم، باتجاه مخيم الركبان. وينتظر ما قد تحمله تلك الجبهة من تطورات، بعد اقتراب الجيش من حدود منطقة «منع التصادم» التي تفرضها القوات الأميركية في محيط قاعدتها العسكرية في منطقة التنف القريبة من مثلث الحدود السورية ــ العراقية ــ الأردنية.

المصدر: الأخبار