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الجيش يستعيد السيطرة على 13 قرية بريف حلب الجنوبي الشرقي ويكبد إرهابيي “جبهة النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد
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الجيش يستعيد السيطرة على 13 قرية بريف حلب الجنوبي الشرقي ويكبد إرهابيي “جبهة النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد

 

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على 13 قرية بريف حلب الجنوبي الشرقي في إطار عملياتها العسكرية لتحرير المنطقة من إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية التي تتبع لها موقعة خسائر بالافراد والعتاد في صفوف هذه المجموعات.

وواصلت “وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها المركزة اليوم على أوكار وتجمعات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بريف حلب الجنوبي الشرقي واستعادت السيطرة على قرى أم عنكش والصالحية وبرج حسين ضاهر وتل صومعة وجب أطناش فوقاني وجب أطناش تحتاني وسحور والحردانة والأسدية ورسم العميش وحوير الحص والبناوي وجب الأعمى”.

وأسفرت العمليات عن تدمير آليات وتحصينات للإرهابيين والقضاء على عدد منهم”.

واستعادت وحدات من  الجيش أمس السيطرة على قريتي أم خان وأم العمد قبلي بريف حلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات أدت إلى إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف إرهابيي “جبهة النصرة”.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ أكثر من شهرين عمليات عسكرية ضد مواقع تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له في المنطقة الممتدة بين أرياف حلب وحماة وإدلب أسفرت حتى الآن عن استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة.

 