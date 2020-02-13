الجيش يستعيد السيطرة على قرية الشيخ علي غرب طريق حلب الدولي

يواصل الجيش العربي السوري عملياته العسكرية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي محاولاً توسيع نطاق سيطرته في غرب الطريق الدولي حلب – دمشق ليتمكن من استعادة السيطرة على المزيد من القرى والبلدات.



حيث أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بأن “وحدات من الجيش السوري دخلت قرية الشيخ علي غرب طريق حلب الدولي”.



وذكرت الوكالة أن “دخول الجيش السوري إلى قرية الشيخ علي يأتي في إطار تواصل العمليات ضد التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الغربي”.



واستعاد الحيش العربي السوري أول أمس الثلاثاء سيطرته على منطقة خان العسل وحي الراشدين 4، بعد عمليات مكثفة ضد “جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة الموالية لها واستكمل الجيش عملياته على الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب-دمشق، وجاء ذلك بعد التصدي لهجوم عنيف شنه مسلحو “جبهة النصرة” وحلفاؤهم من تنظيم “أجناد القوقاز”، على بلدة النيرب غرب مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه تركيا تقديمها الدعم لـ”جبهة النصرة” المصنفة على قائمة الإرهاب العالمي بهدف عرقلة عمليات الجيش السوري التي تهدف لإنهاء آخر بؤر تنظيم “القاعدة” في سورية.