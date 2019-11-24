الجيش يستعيد السيطرة على قرية استراتيجية جديدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

يستمر الجيش العربي السوري بتوسيع نطاق سيطرته في ريف إدلب الجنوبي، حيث استعاد اليوم سيطرته على قرية المشيرفة بعد معارك عنيفة خاضها مع مسلحي الفصائل المسلحة و”جبهة النصرة”.



وأكدت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أن الجيش استعاد السيطرة على قرية المشيرفة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعدما كبد مسلحي “جبهة النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد.



وأفادت “سانا” بأن الاشتباكات التي خاضها الجيش التي انتهت باستعادته لتلك القرية، أدت أيضاً إلى القضاء على عدد من المسلحين وتدمير أسلحتهم وعتادهم الحربي الذي كان بحوزتهم ولاذ باقي المسلحين بالفرار إلى مناطق انتشارهم في ريف إدلب الجنوبي.



من جهته أكد “المرصد” المعارض أن مواقع “النصرة” تعرضت لقصف عنيف من قبل الجيش السوري ماأسفر عن سقوط قتلى في صفوف مسلحي “النصرة”، وانتهى باستعادة الجيش لقرية المشيرفة، مشيراً إلى أن المعارك بدأت فجر يوم الأحد.

وبهذا يكون الجيش قد استعاد السيطرة خلال الشهر الجاري على قريتين استراتيجيتين وتل خزنة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.



وكان الجيش قد سيطر على ريف حماة الشمالي بالكامل إضافة إلى العديد من المناطق الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي، وزار بعدها الرئيس السوري بشار الأسد، بلدة الهبيط الموجودة على الخطوط الأمامية في ريف إدلب وشدد على أن استعادة إدلب أولوية شيراً إلى أنها باتت بؤرة لـ”الإرهاب”.