الجيش يستعيد السيطرة على قرى وبلدات عدة بريفي إدلب وحماة ويقضي على أعداد كبيرة من الإرهابيين

أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على قرى وبلدات رسم الحميدي- العادلية- وريدي- العوجة- تل العوجة- برتقالة- الجابرية- كراتين كبير- كراتين صغير- اسطبلات- سروج شمالية- الخريبة- ربيعة برنان- بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقضى على عدد من الإرهابيين.





إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن الجيش استعاد السيطرة على قرية أم صهريج بريف حماة الشمالي الشرقي وقضى على عدد من الإرهابيين.





وكان مصدر عسكري أعلن ظهر اليوم السيطرة على بلدة الرهجان وقرية الشاكوسية وذلك في إطار عمليات الجيش العربي السوري لاجتثاث تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من ريف حماة الشمالي الشرقي.





وأفاد المصدربأن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تابعت عملياتها العسكرية في ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي الشرقي “واستعادت السيطرة على بلدة الرهجان وقرية الشاكوسية”.





وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وتدمير تحصيناتهم وكمية من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم” مبينا أن وحدات الهندسة قامت بإزالة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون بين منازل المواطنين والطرقات والشوارع الرئيسة.



