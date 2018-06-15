الجيش يستعيد السيطرة على عدد من النقاط بالبادية الغربية للميادين

أعادت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة الأمن والاستقرار إلى مساحات واسعة من ريف دير الزور الشرقي بعد تطهيرها بشكل كامل من إرهابيي “داعش”.

ونفذت وحدات من الجيش والقوات الحليفة خلال الساعات القليلة الماضية عملية عسكرية خاطفة ضد تنظيم “داعش” استعادت خلالها السيطرة على عدة نقاط في البادية الجنوبية الغربية للميادين سقط خلالها العديد من القتلى بين صفوف التنظيم الإرهابي.

وتمتد المنطقة المحررة بين طريق حقل الورد والمعيزلة والطماح وصولا إلى فيضة ابن موينع بمحور يبلغ طوله 40 كيلومترا.

وقامت وحدات الجيش بعملية تمشيط دقيقة لمساحة تقدر بـ 2000 كيلو متر مربع في البادية الغربية للميادين فككت خلالها عشرات العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابيو داعش قبل اندحارهم من المنطقة.

وتنتشر في البادية الغربية للميادين وصولا إلى منطقة التنف حيث تتواجد قوات أمريكية بشكل غير شرعي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” تشن بين الفترة والأخرى هجمات على المناطق المجاورة حيث يتصدى لها الجيش ويمنعها من التمدد باتجاه المناطق المحررة في حوض نهر الفرات.

سانا