الجيش يستعيد السيطرة على عدد من البلدات والنقاط الحاكمة بريف السويداء

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء السيطرة على عدد من البلدات والقرى والتلال والنقاط الحاكمة في ريف السويداء الشرقي بعد القضاء على أعداد كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

المناطق المحررة : دير النصراني – رجم البقر – تلول سلمان – تلول الفديين – تل أصفر – أشيهب – تلول أشيهب شمالي وجنوبي – المفطرة – تل المفطرة – شنوان – الساقية – القصر – تل بنات بعير – خربة صعد – تل صعد.

المصدر: الإعلام الحربي