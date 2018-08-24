الجيش يستعيد السيطرة على خربة الحاوي في بادية السويداء

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة اليوم عملياتها ضد ما تبقى من إرهابيي “داعش” في تلول الصفا بعمق بادية السويداء الشرقية وبسطت سيطرتها على خربة الحاوي موقعة في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

وأفاد مصدر ميداني بأن وحدات الجيش تابعت تعزيز انتشارها وتقدمها وتثبيت نقاطها في المواقع التي تسيطر عليها في محاور تقدمها والتي تجري بتكتيك مدروس يتوافق وطبيعة المنطقة ذات التضاريس الوعرة والمعقدة والمليئة بالجروف الصخرية والمغاور بهدف إطباق الطوق على الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم أكثر في مساحة صغيرة.

وسيطرت وحدات الجيش خلال تقدمها على محور تل غانم من الجهة الشمالية للتلول على خربة الحاوي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” أسفرت عن تدمير تحصيناتهم وسيارتي “بيك اب” لهم مزودة برشاشين ثقيلين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

كما تابعت الوحدات العاملة على محور أم مرزخ وقبر الشيخ حسين عملياتها وكبدت إرهابيي “داعش” خسائر فادحة بالأفراد والعتاد تزامنا مع مواصلة عمليات الرصد وإفشال أي محاولات تسلل للإرهابيين وفرار من المنطقة على جميع المحاور للقضاء عليهم .

إلى ذلك واصل سلاح الجو والمدفعية استهداف تحركات وتحصينات إرهابيي التنظيم التكفيري في التلول وكبدهم خسائر فادحة.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بالقوات الرديفة تمكنت بالفترة الأخيرة من إحكام الطوق على تلول الصفا وقطع طرق الامداد إليها وتضييق الخناق على إرهابيي “داعش” المتحصنين فيها وإحباط أي محاولة لهم لكسر الطوق والفرار منها.

سانا