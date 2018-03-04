الجيش يستعيد السيطرة على بلدة النشابية وعدد من القرى في الغوطة
استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على عدد من البلدات والقرى في الغوطة بعد اجتثاث تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له منها.
وسيطرت وحدات من الجيش خلال الساعات القليلة الماضية على بلدة النشابية وقرى أوتايا وحزرما وحوش الصالحية وحوش الفضالية إضافة إلى تل فرزات بعد ان كبدت التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
وجالت كاميرا سانا في بلدة النشابية والمزارع المحيطة بها ورصدت حجم الدمار والتخريب الناجم عن اعتداءات التنظيمات الإرهابية وجرائمها في منازل المواطنين والبنى التحتية والخدمية.
وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تحتجز المدنيين وتعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها حيث تنفذ وحدات من الجيش عملية عسكرية لاجتثاثها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.
ومنذ تبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوماً على الأقل اعتدت التنظيمات الإرهابية في الغوطة على الأحياء السكنية في دمشق بأكثر من 300 قذيفة علما أن قرار مجلس الأمن لا يسري على تنظيمات “داعش” وجبهة النصرة والقاعدة وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها.
المصدر: سانا
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