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الجيش يستعيد السيطرة على الجزء الأكبر من الحدود مع تركيا والعراق

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجيش العربي السوري، استعاد السيطرة على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق.


وقال الوزير الروسي في مستهل لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة:


“الوضع يتحسن على أرض الواقع، فالمنطقة التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلص. واستعادت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من الحدود مع العراق وتركيا”.


وأضاف لافروف: “وبالطبع، يستمر العمل للتغلب على فلول الجماعات الإرهابية في كل من منطقة إدلب وشمال شرقي البلاد”.


يذكر أن الجيش العربي السوري دخل مناطق شرق الفرات في شهر أكتوبر/تشرين الأول في العام الماضي، بعد اتفاق مع الوحدات الكردية على إثر العملية التي قامت بها تركيا في الشمال السوري للقضاء على الوحدات الكردية التي تصفها أنقرة بأنها “جماعات إرهابية”


ونتيجة لذلك انتشر الجيش السوري على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد باستثناء المنطقة ما بين رأس العين وتل أبيض التي سيطرت عليها قوات عملية “نبع السلام” التي أطلقتها تركيا، حيث أوقفت تركيا عمليتها في المناطق التي انتشر فيها الجيش السوري.

 


سبوتنيك