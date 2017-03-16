الجيش يستعيد «وادي أحمر» بريف تدمر ويحقق تقدماً استراتيجياً شرق دمشق

واصلت وحدات الجيش العربي السوري تقدمها بريف حمص الشرقي وتمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة وادي أحمر، بالترافق مع تمكن القوات العاملة في شرق العاصمة من تحقيق تقدم إستراتيجي هناك، في وقت أفشل الجيش محاولة تسلل لمجموعة إرهابية إلى نقاطه في ريف سلمية الغربي، في حين أحبطت وحدة منه هجوماً لتنظيم داعش الإرهابي على نقاطها جنوب الكلية الجوية بريف حلب الشرقي.

وفي التفاصيل، تابعت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش، المدرج على اللائحة الدولية للإرهاب في ريفي تدمر الشرقي والجنوبي الشرقي بأقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص محرزة تقدماً جديداً على تلك المحاور.

وذكر مصدر عسكري في ريف مدينة حمص، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت أمس، عمليات عسكرية دقيقة ومكثفة باتجاه مواقع إرهابيي داعش شرقي منطقة صوامع الحبوب بـ6 كيلو مترات، تمكنت خلالها من استعادة سيطرتها الكاملة على منطقة وادي أحمر بالريف الشرقي لمدينة تدمر والتي تبعد عن المدينة نحو 18 كم، وذلك بعد معارك عنيفة مع التنظيم سقط خلالها أعداد من القتلى والجرحى في صفوفه.

وعلى خطٍ موازٍ خاضت قوات أخرى من الجيش والقوى الرديفة معارك مع التنظيم على اتجاه منطقتي السكري والتليلة الواقعتين جنوب شرق تدمر تكبد خلالها التنظيم خسائر أخرى بالأرواح والعتاد والآليات واستطاعت القوات العسكرية العاملة خلالها من التقدم والسيطرة على عدة نقاط على تلك المحاور كانت تحت سيطرة عناصر التنظيم.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الهندسة في الجيش باشرت بعمليات التفتيش والتمشيط عن الألغام والعبوات الناسفة في تلك المناطق المحررة فور استعادة السيطرة عليها وفككت عدداً من العبوات الناسفة مختلفة الأوزان والأحجام، بينما عملت وحدات التثبيت على تحصين نقاط تمركزها الجديدة لتكون منطلقا لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إرهابيي التنظيم.

ونفذ الطيران الحربي، عدة طلعات جوية استهدف خلالها مواقع ومعاقل تنظيم داعش على طول خطوط المواجهات بريف تدمر وباديتها وبمناطق المحطة الثالثة وبلدة السخنة وبمحيطها وحقل الآرك النفطي وقريتي جباب حمد والصوانة، ما أسفر عن تدمير عدة مقرات وعشرات العربات المدرعة والحربية لمقاتلي داعش وإيقاع أعداد كبيرة من مقاتليه قتلى ومصابين بعضهم من جنسيات عربية وأجنبية.

وفي العاصمة دمشق، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن اشتباكات بوتيرة عنيفة دارت منذ ما بعد منتصف ليل (الثلاثاء – الأربعاء) وحتى فجر أمس، بين قوات الجيش والقوات الرديفة من جهة، و«جبهة النصرة» والميليشيات المتحالفة معها من جهة أخرى، في محور بساتين حيي برزة وتشرين عند أطراف العاصمة، حيث تحاول قوات الجيش تحقيق مزيد من التقدم في المنطقة، وفصل حي القابون عن حي برزة.

وأضاف المرصد: إن قوات الجيش وبغطاء من القصف العنيف والمكثف تمكنت من تحقيق تقدم إستراتيجي في المنطقة الممتدة من غرب اتستراد دمشق – حمص الدولي، وحتى الأطراف الشرقية لحي القابون والعاصمة دمشق، عبر السيطرة على مساحات واصلة بين الاتستراد وأطراف دمشق الشرقية كانت خالية من طرفي الاشتباك، لتتمكن بذلك من تحقيق أولى أهداف عمليتها العسكرية في المنطقة، وهي محاصرة الأحياء الشرقية للعاصمة بشكل كامل، والمتضمنة 3 أحياء هي القابون وتشرين وبرزة.

وفي السياق، ذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن قوات الجيش، استهدفت أمس، بسلاح المدفعية والصواريخ القصيرة المدى مقرات وتجمعات مسلحي «النصرة» في القابون، بالترافق مع اشتباكات خاضتها وحدات من الجيش على ذات المحور، وأضافت الصفحات: إن قوات الجيش أعادت فتح طريق برزة – مشفى تشرين أمام المواطنين.

وفي محافظة حماة استهدفت مدفعية الجيش مجموعات إرهابية حاولت التسلل إلى نقاطه في ريف سلمية الغربي، ما أفشل محاولة تسللها وأردى العديد من أفرادها بينما فرَّ من بقي حيَّاً. كما أغار الطيران الحربي على تحركات لمقاتلي «النصرة» في كفر زيتا ومحيطها، ما أدى إلى مقتل العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير عتاد حربي له.

كان ذلك في ساعات الصباح الأولى من نهار أمس، بينما أوقف الطيران الحربي طلعاته واستهدافه تحركات ومواقع للإرهابيين ما بعد الظهر، بسبب الأمطار الغزيرة التي عمَّت مختلف مناطق محافظة حماة.

وفي السياق، أفاد مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء، بأن وحدات من الجيش اشتبكت أمس مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش هاجمت عدداً من النقاط العسكرية على محور قريتي القطبية وأم أركيلة جنوب الكلية الجوية بريف حلب الشرقي، انتهت بإحباط الهجوم والقضاء على المجموعات الإرهابية المهاجمة وتدمير أسلحتها وعتادها.

أما في مدينة دير الزور، فقد نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة غارات على تجمعات وتحركات آليات داعش، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير آليات وعربات مدرعة في تلة المتطاولة وامتدادها وتلة ميلاد وشمالها وجنوب شرق تلة خنزير وشرقها وتلتي جليلي وعلوش وتلة تيسير في جبل الثردة وعلى محور مناطق المعامل والمكبات والكرفانات، بحسب ما أفاد مصدر عسكري في تصريح نقلته «سانا».

حمص – نبال إبراهيم – حماة – محمد أحمد خبازي – الوطن – وكالات