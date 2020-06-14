الجيش يرصد تحركات معادية على محاور في ريف إدلب الجنوبي ويتعامل معها

تمكنت وحدات الجيش العربي السوري من رصد تحركات معادية من قبل مجموعات مسلحة على محور بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي، وتعاملت معها عبر سلسلة من رمايات المدفعية الثقيلة.



وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن المجموعة المسلحة التي تم رصدها بعد منتصف الليلة الماضية في ريف حماة الشمالي، كانت تتحرك على الأطراف الجنوبية لبلدة البارة التي يسيطر عليها تنظيم “حراس الدين” المُدرج على قائمة “الإرهاب” العالمية.



وقال مصدر عسكري : “إن المجموعات المسلحة كانت تتجهز لتنفيذ هجوم باتجاه مواقع الجيش القريبة من المنطقة، مشيراً إلى أنه تمت متابعة مجموعة مسلحة كانت تقوم بعملية رصد بالقرب من خطوط التماس وتم التعامل معها عبر سلاح المدفعية ما أسفر عن مقتل وإصابة كامل أفراد المجموعة.



وأوضح المصدر أن “مسلحي الحزب التركستاني، زادوا من نشاطاتهم بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة على محور سهل الغاب وجبل الزاوية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وتم التعامل مع هذه النشاطات عبر سلاحي الجو وراجمات الصواريخ وتم تدمير عدة آليات لهم”.



وأضاف المصدر أن وحدات الجيش العاملة على محاور سهل الغاب وريف إدلب بكامل الجاهزية تحسباً لأي طارئ قد تشهده هذه الجبهات.