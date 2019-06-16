إمساك الخطوط الوهمية في الرقابة السورية
رفع سعر بنزين الأوكتان في سورية
سورية | الحكومة «الإسرائيلية» تصادق اليوم على «هضبة ترامب»!
الحربي يدمي «النصرة» وحلفاءها والجيش يخلي قريتين في ريف حماة تكتيكياً
تركي الفيصل يكشف عن الداعم الأول لتنظيم القاعدة في سوريا
روسيا تخلط أوراق إدلب بثلاثة تحركات في أقل من 24 ساعة!
وزير سعودي شرقي الفرات... واعِداً بـ«دور أكبر»
الموساد يفتح فرعاً له في سوريا
٨٠ غارة جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على مواقع للتنظيمات الإرهابية
سورية| تجاذبات موسكو ـــ أنقرة مستمرة: النار تطاول النقاط التركية
الدفاع الروسية: بطلب تركي طيراننا وجه أربع ضربات على الإرهابيين في إدلب
أنقرة أمام اختبار فشل «الهدنة» مجدداً
مركز حميميم: التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في إدلب برعاية روسيا وتركيا
ميليشيا قسد تفقد خمسة من مسلحيها بينهم قيادي
سلاح الجو والجيش يدميان الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب والبادية الشرقية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الجيش يرد على خروقات الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب

ردت وحدات من الجيش العربي السوري على خروقات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريفي إدلب وحماة لاتفاق منطقة خفض التصعيد ومواصلة اعتداءاتها على نقاط الجيش والمناطق الآمنة واحراق الحقول الزراعية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.


واعتدت المجموعات الإرهابية أمس بالقذائف الصاروخية على قرى الشيخ حديد والجلمة والعزيزية بريف حماة الشمالي ما تسبب باندلاع حرائق ضمن الأراضي الزراعية وإحداث دمار في بعض المنازل والممتلكات.


وأفاد مصدر ميداني  بتنفيذ وحدات الجيش فجر اليوم رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد تجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع له وآليات ومنصات إطلاق صواريخ في المنطقة الممتدة بين قرية الصياد وبلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي.


وبيّن المصدرأن رمايات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير عدد من آلياتهم وامداداتهم.
وتزامناً مع عملياتها بريف حماة الشمالي قضت وحدات أخرى من الجيش بضربات مدفعية مركزة على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” ودمرت تحصينات وذخائر لهم في قرية الفطيرة التابعة لناحية كفر نبل بريف إدلب الجنوبي.