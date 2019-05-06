الجيش يرد على خروقات الإرهابيين على محور ريفي إدلب وحماة

وسعت وحدات من الجيش العربي السوري نطاق ردها على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم المتواصلة على المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب واستهدفت بعمليات مكثفة مواقع انتشار المجموعات الإرهابية وخطوط إمداداتها ومحاور تحركها بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.



وردت وحدات الجيش على اعتداءات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به على المناطق الآمنة ونفذت ضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على تجمعاتهم وخطوط إمدادهم في قرى كفرنبودة وعابدين وكفرسجنة بريفي إدلب وحماة.



وكانت وحدات من الجيش دمرت أمس أوكارا ومنصات إطلاق صواريخ لإرهابيي “جبهة النصرة” في اللطامنة والزكاة والصهرية والعمقية والحواش والقرقور بريف حماة الشمالي الغربي وفي بلدتى الفطيرة واحسم بريف إدلب الجنوبي.



وأسفرت الضربات المركزة اليوم عن تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير منصات إطلاق قذائف وأوكار وتحصينات كانت تتخذ منها منطلقا لشن اعتداءاتها على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.



وأعلن مصدر عسكري أمس أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في محافظة إدلب وما حولها تحضر لتنفيذ اعتداءات على المناطق الآمنة ومواقع الجيش بريفي حماة واللاذقية الشماليين تنفيذا لأجندات مشغليها في الخارج من خلال نقل المزيد من الأسلحة والزج بأعداد كبيرة من إرهابييها.