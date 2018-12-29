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الجيش ينفذ عمليات دقيقة على مواقع الإرهابيين بريف حماة

الجيش يرد على خروقات الإرهابيين بريف حماة الشمالي

ردت وحدات من الجيش العربي السوري على خروقات المجموعات الإرهابية واعتداءاتها على نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي.


ففي الشمال من مدينة محردة ذكر مصدر ميداني في حماة أن وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية شليوط رصدت خروقات لما تسمى “فصائل العزة” الإرهابية من محور قرية الزكاة وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة من مواقعها في قرية شليوط وحققت إصابات دقيقة في صفوفها.


وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية المصاصنة بريف حماة الشمالي ردت بصليات من مدافع الهاون على مواقع إرهابيين أقدموا على إطلاق النيران العشوائية من قرية اللطامنة نحو نقاط الجيش في المنطقة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.


ونفذت وحدات من الجيش أمس الأول رمايات مركزة على مواقع إرهابيي ما يسمى “الحزب التركستاني” و”كتائب العزة” في محيط قرية العنكاوي بسهل الغاب وبلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي وقضت على العديد منهم ودمرت لهم مرابض ومواقع محصنة.


وتنتشر في عدد من القرى والبلدات والمدن على جانبي الحدود الإدارية لمحافظتي حماة وإدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمات تكفيرية منها “كتائب العزة” و”الحزب التركستاني” وغيرها منضوية تحت راية “جبهة النصرة” وتعمل جاهدة لإفشال اتفاق المنطقة منزوعة السلاح عبر اعتداءاتها المتكررة على النقاط العسكرية والمدنيين.