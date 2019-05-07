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الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين بريف حماة

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات مكثفة على محاور تحرك ومواقع انتشار المجموعات الإرهابية وخطوط امدادها في ريف حماة الشمالي الغربي وذلك رداً على خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد.


ووجهت  وحدات من الجيش  صباح اليوم ضربات صاروخية على أوكار الإرهابيين وتحركاتهم في بلدتي شهرناز وكفر نبودة شمال غرب مدينة حماة وذلك ردا على اعتداءاتهم المتكررة على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.


ووألحقت الضربات بالإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لهم عدة أوكار ومنصات إطلاق قذائف وذخيرة وعتادا متنوعا.