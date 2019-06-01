الجيش يرد على اعتداءات إرهابيي (النصرة) ويدمر عدداً من أوكارهم بريف إدلب

وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” بريف إدلب الجنوبي موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين وذلك في إطار الرد على اعتداءاتهم المتكررة على المناطق الآمنة بريف حماة.



ووجهت وحدات من الجيش وبعد متابعة دقيقة لتحركات المجموعات الإرهابية ومحاور تحركها رمايات مركزة على تجمعات وأوكار لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في محيط قريتي كفر عويد واحسم بريف إدلب الجنوبي.



وأسفرت رمايات الجيش عن تدمير عدة أوكار وتجمعات للإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.



وقضت وحدات الجيش بضربات صاروخية ومدفعية على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” في محيط خان شيخون والهبيط وقرية الشيخ مصطفى بريف إدلب الجنوبي.



إلى ذلك اعتدت التنظيمات الإرهابية عبر طائرة مسيرة على محيط قرية جب رملة بريف حماة الشمالي الغربي دون وقوع إصابات بين المدنيين.



ودمرت وحدات من الجيش أمس عربة مفخخة يقودها إرهابي انتحاري بصاروخ موجه في محيط بلدة الحويز كما قضت على عدد من الإرهابيين ودمرت عدة آليات وعتاد لهم لهم” في محيط الحويجة وشهرناز والعنكاوي بريف حماة الشمالي.