الجيش يدمّر منصّات إطلاق صواريخ لإرهابيي “جبهة النصرة”

ردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة الشمالي على خروقات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” لاتفاق منطقة خفض التصعيد في عدة محاور بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.



ودمرت وحدات من الجيش برمايات من سلاحي المدفعية وبصليات صاروخية منصات إطلاق صواريخ ومرابض هاون لإرهابيي “جبهة النصرة” عند أطراف بلدتي حصرايا وكفرزيتا بريف حماة الشمالي وذلك رداً على خرقها المتكرر اتفاق منطقة خفض التصعيد.



ونفذت وحدات الجيش أيضاً رمايات نارية دقيقة على تحصينات ومناطق انتشار إرهابيي التنظيم التكفيري في ريف إدلب الجنوبي أدت إلى تدمير آليات وأوكار لهم في أطراف بلدة عابدين بناحية خان شيخون.