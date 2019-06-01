الجيش يدمر عربة مفخخة وآليات وعتادا للإرهابيين في ريف حماة الشمالي

ردت وحدات من الجيش العربي السوري على اعتداءات المجموعات الإرهابية ومحاولات تسللها باتجاه النقاد العسكرية والمناطق الآمنة ودمرت لهم عربة مفخخة وعدة آليات وعتادا بريف حماة الشمالي.



وذكر مصدر إعلامي أن وحدات من الجيش رصدت محاولة تسلل مجموعة إرهابية باتجاه بلدة الحويز التي حررها الجيش من الإرهاب مؤخرا بالريف الشمالي عبر عربة مفخخة يقودها إرهابي انتحاري وتعاملت معها بصاروخ موجه أدى إلى تدميرها ومقتل الانتحاري والقضاء على عدد من الإرهابيين المرافقين للعربة.



وفي ريف حماة الشمالي أيضا أشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة صباح اليوم على تجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” في محيط الحويجة وشهرناز والعنكاوي أسفرت عن تدمير عدة آليات وعتاد للإرهابيين والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.



وقضت وحدات من الجيش أمس برمايات مركزة على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” ودمرت آليات وأوكارا لهم في أطراف الهبيط وكرسعة وترملا وسرجة وفي اطراف معرة النعمان وحرش عابدين وأريحا بريف إدلب الجنوبي.