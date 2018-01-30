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الجيش يدمر عربات مزودة برشاشات لإرهابيي “داعش” في ريف دير الزور
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الجيش يدمر عربات مزودة برشاشات لإرهابيي “داعش” في ريف دير الزور

 

تابعت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور عملياتها في مطاردة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” للقضاء على البؤر المتبقية في الريف الجنوبي الشرقي للمحافظة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري واصلت عملياتها على ما تبقى من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي ومطاردة فلوله الهاربة في عمق بادية الميادين بريف دير الزور ودمرت لهم 5 عربات مزودة برشاشات وقضت على جميع الإرهابيين بداخلها.

وقضت وحدات من الجيش في 25 الشهر الجاري على أكثر من 25 من إرهابيي “داعش” بعد هجوم شنته مجموعات من إرهابيي التنظيم التكفيري على النقاط العسكرية في قريتي الكشمة وغريبة بين الميادين والبوكمال على الضفة الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

 

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