الجيش يدمر "صاروخياً" أوكار جبهة النصرة الإرهابية بريف حماة الشمالي

دمرت وحدات من الجيش أوكارا ونقاطا محصنة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط قريتي الجماسة والشريعة بريف حماة الشمالي الغربي وذلك ردا على خرقهم المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.



ونفذت وحدات من الجيش متمركزة في محيط قرية الكريم نفذت صليات صاروخية على مناطق انتشار وتحصن مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل من قريتي الشريعة والجماسة ومحيطهما في سهل الغاب باتجاه القرى الآمنة.

وأدت الضربات الصاروخية إلى تدمير نقاط محصنة وأوكار للإرهابيين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.



وردت وحدات الجيش أمس على محاولات المجموعات الإرهابية التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية ومناطق آمنة ودكت بالأسلحة المناسبة محاور تحركها في محيط بلدة التح وخان شيخون بريف ادلب الجنوبي في حين دمرت لهم أوكارا عند أطراف بلدة مورك والكركات وقلعة المضيق والشريعة والحويز وجسر بيت الراس وكعب الفرس واللطامنة ومحيطها بريف حماة الشمالي.