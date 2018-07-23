الجيش يدمر تحصينات وأوكارا لإرهابيي داعش في منطقة حوض اليرموك

واصل سلاحا الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري ضرباتهما المركزة على تحصينات وأوكار إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة وادي اليرموك جنوب غرب درعا وأوقعا في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري من ريف درعا بأن عدة غارات نفذها سلاح الجو في الجيش العربي السوري طالت تحصينات الارهابيين التكفيريين في محيط تل الجموع وقرية تسيل وجلين بالتزامن مع رمايات مدفعية دقيقة على أوكارهم في منطقة حوض اليرموك أقصى جنوب غرب درعا المتاخم لأراضي الجولان المحتل.

وبين المصدر أن الضربات أسفرت عن تدمير نقاط محصنة ومنصات إطلاق قذائف وقطعت طرق تسلل الارهابيين وإمدادهم على اتجاه عمق المنطقة لافتا إلى أن وحدات الجيش المتقدمة من اتجاه تل الجابية وجنوبه تخوض اشتباكات متقطعة مع المجموعات الارهابية التي تحاول يائسة الاحتفاظ بنقاط انتشارها مستخدمة رصاص القنص والقذائف والأسلحة الرشاشة لإعاقة تقدم وحدات الجيش التي تستبسل في عملياتها العسكرية لتحرير ما تبقى من ريف درعا من الإرهابيين الذين يتلقون كل أشكال الدعم من كيان العدو الإسرائيلي.

وحررت وحدات من الجيش خلال الأيام القليلة الماضية 21 قرية ومزرعة بعد انهيار التنظيمات الارهابية أثر عمليات الجيش العربي السوري على تجمعاتها وتحصيناتها في ريفي درعا والقنيطرة بالتوازي مع استمرار تنفيذ اتفاقات التسوية بعد رضوخ المجموعات المسلحة في العديد من المدن والبلدات والقرى والمدن في المحافظتين تحت ضغط العملية العسكرية المتواصلة للجيش لإنهاء الوجود الارهابي في المنطقة الجنوبية.



سانا