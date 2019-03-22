الجيش يدمر أوكاراً وتحصينات لإرهابيي “النصرة” بريف حماة

ردت وحدات من الجيش العربي السوري على تكرار المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحاولتها التسلل والاعتداء على النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بريف حماة الشمالي.



و استهدفت وحدات الجيش صباح اليوم بضربات صاروخية ومدفعية أوكاراً وتحصينات لمجموعات إرهابية تتبع لتنظيم “جبهة النصرة” في أطراف بلدتي قلعة المضيق وجسر بيت الراس بريف حماة الشمالي.



وأسفرت ضربات الجيش عن تدمير عدة أوكار وتحصينات لإرهابيي “النصرة” والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.