الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين في محيط كفرزيتا واللطامنة

استهدفت وحدات من الجيش العربي السوري عبر ضربات نارية مركزة أوكاراً وتحصينات للمجموعات الإرهابية وذلك في إطار الرد على اعتداءاتها على النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بريف حماة الشمالي.

ونفذت وحدات من الجيش ضربات مركزة على أوكار ومواقع انتشار مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “كتائب العزة” الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب في الأطراف الغربية لبلدتي كفرزيتا واللطامنة بالريف الشمالي، وأسفرت الضربات عن ايقاع قتلى ومصابين بين إرهابيي “كتائب العزة” وتدمير أوكار لهم كانوا يتخذون منها منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتهم.

واعتدت المجموعات الإرهابية في وقت سابق اليوم بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة بريف حماة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.