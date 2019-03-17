تدريبات للجيش في محيط «التنف».. واستشهاد 4 مدنيين في الصوانة
«الائتلاف» يدعو واشنطن وأنقرة إلى المزيد من التدخل في سورية!
دمشق: لا تنازلات في «المسار السياسي»
علماء الآثار يدرسون المدن السورية الغارقة في أعماق البحر!
صدمة في إسرائيل: صواريخ غزّة تصل إلى تل أبيب
عودة التصعيد إلى إدلب: اعتراض بالنار على تسويف أنقرة
طريق عمّان ـــ دمشق «الاقتصادي»... مغلَق بأمر أميركي!
دفعة جديدة من المهجرين في مخيمات اللجوء بالأردن تعود إلى الوطن
إصابة مدني وأضرار مادية بسقوط قذيفة أطلقها إرهابيون على منطقة قنينص في اللاذقية
طهران: سنرد بحزم على أي تهديد من الكيان الإسرائيلي
في الباغوز: الإعلام أكبر من «المعركة»... ووعود بـ«جيل الجهاد القادم»!
الباغوز الفوقاني.. آخر فلول ’داعش‘ يعلنون ’بيعة الموت‘
سوريا تحذر من اقتراب حرب جديدة مع إسرائيل
400 إرهابي بلجيكي في سورية.. وأميركا ترحب باستعادة المغرب لـ8
الرئيس الأسد: أي حديث عن حلول سياسية في ظل انتشار الإرهاب هو وهم وخديعة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الجيش يدمر أوكارا لتنظيم جبهة النصرة في ريف حماة

وجهت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي ضربات مكثفة على تحركات وتجمعات المجموعات الإرهابية ردا على خروقاتها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

ونفذت وحدة من الجيش ضربات مدفعية على مواقع وتحصينات لتنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في أطراف بلدة قلعة المضيق بريف السقيلبية الشمالي.

وأسفرت الضربات المركزة عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير عدة أوكار وأسلحة وذخائر لهم.

وتصدت وحدات من الجيش أمس لخروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد التي حاولت التسلل من قريتي الشريعة والتوينة للاعتداء على المناطق الآمنة المجاورة كما دمرت عددا من مدافع الهاون ومنصات إطلاق الصواريخ للإرهابيين في أطراف بلدة الجماسة وغرب بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.