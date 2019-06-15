الجيش يدمر آليات ومقرات لإرهابيي “جبهة النصرة” و”كتائب العزة” بريفي إدلب وحماة

جددت المجموعات الإرهابية انتهاكاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافها بالصواريخ والقذائف المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب.



واعتدت المجموعات الإرهابية خلال الساعات القليلة الماضية بالقذائف والصواريخ على المناطق الآمنة في محيط كفرنبودة وكرناز والحويز ما تسبب بوقوع أضرار مادية.



و قامت وحدات الجيش على الفور بالرد على مصادر إطلاق القذائف في كفر زيتا واللطامنة التي تشكل أبرز معاقل إرهابيي “كتائب العزة” قضت خلالها على عدد من الإرهابيين ودمرت عتاداً لهم ومنصات إطلاق صواريخ كانوا يستخدمونها للاعتداء على المناطق الآمنة.



و وجهت وحدات من الجيش وبعد رصد حشود لإرهابيي “جبهة النصرة” في بلدات حيش واحسم والمسطومة بريف إدلب الجنوبي ضربات مركزة على محاور تحركهم أسفرت عن تدمير آليات وعتاد للإرهابيين وسقوط قتلى بين صفوفهم.



إلى ذلك تلقت مجاميع الإرهابيين ضربات مكثفة من مدفعية الجيش طالت أرتالاً لإرهابيي “جبهة النصرة” في مدينة خان شيخون وخطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة أدت إلى تدمير آليات والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.



وتصدت وحدات من الجيش أمس لهجوم عنيف شنته مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له عبر محور قريتي الحماميات والجبين بالريف الشمالي بأعداد كبيرة وقضت على عدد منهم ودمرت لهم دبابة وعربتين وآليات محملة برشاشات مختلفة.