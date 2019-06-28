الجيش يدك مواقع المسلحين المتشددين في تل ملح والجبين

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري فجر الجمعة هجوماً على مواقع وتحصينات الفصائل المتشددة في قرى تل ملح والجبين شمالي غربي محردة في ريف حماة.

وتقدم الجيش العربي السوري بتغطية نارية كثيفة وضربات مركزة استهدفت مواقع وتحصينات الفصائل المتشددة على جبهتي تل ملح والجبين.



وتزامن ذلك مع استهداف الطيران الحربي لتعزيزات المجموعات المسلحة في اللطامنة و كفرزيتا والأربعين وحصرايا والزكاة بريف حماة الشمالي، واستهداف مواقعهم في محيط معرة النعمان وكفرنبل وحيش وحزرين والشيخ مصطفى وكفروما في ريف إدلب الجنوبي.



ونشرت وزارة دفاع العدو التركي في بيان لها أن “القوات السورية المتمركزة قرب منطقة خفض التصعيد استهدفت نقطة المراقبة رقم ١٠ بريف إدلب بقذائف المدفعية بشكل متعمد ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ٣ آخرين، وقامت وسائط الدعم الناري بقصف مصادر القذائف”.



وتحدثت مواقع إعلامية معارضة عن استقدام الجيش التركي لعدد من المروحيات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمات المتشددة لإخلاء جنود أتراك أصيبوا نتيجة الاستهداف لنقطة المراقبة التركية في شير مغار شمالي غربي حماة.

ودخل في شهر نيسان من عام ٢٠١٨ رتل استطلاع من الجيش التركي إلى مناطق ريف حماة الشمالي الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة بغية تأسيس نقاط عسكرية للمراقبة في المنطقة.



وأنشأت أول نقطة مراقبة في مورك في ريف حماة الشمالي لتتبعها نقطة أخرى في قرية شيرمغار في جبل شحشبو الواقع في سهل الغاب وتبع ذلك إنشاء العديد من نقاط المراقبة في المنطقة.



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