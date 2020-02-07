الجيش يحرر قرية زيتان بريف حلب الجنوبي وتتابع عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية
عن الفيس والشعب والسلطة وعبد الحميد السراج
الجعفري: سورية لن تتوانى في تخليص إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية
الجيش يدخل مدينة سراقب ويبدأ تمشيطها من مخلفات الإرهابيين
الجيش يتقدم باتجاه مطار تفتناز شمال سراقب مسيطرا على بلدة آفس
السودان يتخذ أول إجراء في إطار "تبادل المصالح" مع إسرائيل
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
عناصر “الخوذ البيضاء” ومسلحو “جبهة النصرة” يحضرون لاستفزاز كيميائي في إدلب
في ريف إدلب: إلى ما بعد سراقب
حكّام الخرطوم: إسرائيل حليفة!
متزعم "فيلق الرحمن" مع 6000 إرهابي جلهم من النصرة في ليبيا
الكرملين: لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في إدلب
المجموعات المسلحة تستهدف مناطق مدنية في ريف حلب الشمالي بالقذائف الصاروخية
بدء العمل في المعرة لإزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية
الجيش سيطر على زيتان بريف حلب..ومهّد لاقتحام سراقب.. و«النصرة» تخلي مقراتها في المدينة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الجيش يدخل مدينة سراقب ويبدأ تمشيطها من مخلفات الإرهابيين

دخلت وحدات الجيش العربي السوري مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب الشرقي من عدة محاور وبدأت عملية تمشيط واسعة للأحياء والشوارع من الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في البلدة وذلك بعد ساعات من تحرير بلدة آفس شمال المدينة وعدة قرى بالريف الشرقي للمحافظة.

وكانت الوحدات العسكرية دخلت المدينة بعد ظهر يوم أمس من المحاور الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية بعد تطويق المدينة من جميع الجهات وباشرت تمشيط الأحياء وإزالة المفخخات والألغام التي زرعها الإرهابيون قبل فراراهم من المدنية.

وتصدت وحدات الجيش  لهجوم عنيف شنته التنظيمات الإرهابية على محور النيرب شمال غرب سراقب ومحور داديخ جنوب غرب البلدة لإحداث خرق في الطوق الذي فرضته القوات على بلدة سراقب لكن وحدات الجيش أفشلت الهجوم وكبدت الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وكانت وحدات الجيش حررت بلدة آفس إلى الشمال من سراقب وقرى الذهبية وجديدة طلافح وطلافح جلاس على محور أبو الضهور الغربي وأحكمت طوقها بالكامل على البلدة الاستراتيجية.

وأسفرت استعادة هذه البلدات والقرى عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وفرار أعداد أخرى أمام تقدم وحدات الجيش وسط حالة من التخبط والانهيارات في صفوف الإرهابيين.

وحررت وحدات الجيش العاملة في ريف إدلب أمس خلال تقدمها باتجاه مدينة سراقب بريف المحافظة الشرقي بلدة تل طوقان الاستراتيجية وقريتي اسلامين والريان بعد دحر تجمعات الإرهابيين فيها.