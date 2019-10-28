الجيش يدخل مدينة الدرباسية الحدودية مع تركيا

وصلت وحدات الجيش العربي السوري إلى مدينة الدرباسية الملاصقة للحدود السورية التركية ودخلتها من المدخل الغربي للمدينة الواقعة إلى الشرق من رأس العين شمال محافظة الحسكة، وذلك بعد 7 سنوات من سيطرة "الوحدات الكردية" عليها.



وقال مراسل "سبوتنيك" إن حشودا عسكرية سورية دخلت إلى مدينة الدرباسية مساء الأحد وبدأت بالانتشار فيها بدءا بأحيائها الغربية.. فيما قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" أن العمل جار على تأمين مداخل المدينة ومخارجها.



وفي هذه الأثناء بدأت وحدات الجيش الانتشار في محيط (مشفى العلي) بالحي الشمالي المطل المعبر الحدودي بين سوريا وتركيا.



وكانت وحدات من الجيش السوري وصلت اليوم الأحد إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد دخولها عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.