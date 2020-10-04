الجيش يدخل كناكر في ريف دمشق

دخلت وحدات من الجيش العربي السوري إلى بلدة كناكر في ريف دمشق برفقة لجان المصالحة وبدأت عمليات التمشيط بعد اتفاق لإبعاد المسلحين.



ونقلت إذاعة “شام إف إم” السورية عن مصادر أهلية أمس السبت أن: “وحدات الجيش برفقة لجان المصالحة تدخل أحياء بلدة كناكر أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي”.



وأضافت أن الجيش السوري بدأ عمليات تمشيط بحثاً عن مستودعات تابعة للمسلحين الرافضين للتسوية، وسط معلومات تتحدث عن اتفاق مبدئي يقضي بانتشار الجيش في جميع أحياء كناكر وإبعاد المسلحين خارج البلدة دون تحديد الوجهة.



يشار إلى أن الجيش السوري تمكن عام 2018 من استعادة السيطرة على كافة المناطق في دمشق وريفها، وطرد المسلحين منها، بعدما كثرت اعتداءاتهم بقذائف الهاون على أحياء العاصمة دمشق.