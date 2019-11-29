الجيش يدخل قرى جديدة على طريق الحسكة-حلب

دخل الجيش العربي السوري قرى الكوزلية وتل اللبن وأم الخير في محيط منطقة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، أمس الخميس، ليواصل انتشاره على طريق الحسكة-حلب الدولي.



وأفادت وكالة “سانا”بأن “الجيش العربي السوري صباح أمس نطاق انتشاره على الطريق الدولي الحسكة-حلب ونشر وحداته في قرى الكوزلية وأم الخير وتل اللبن بريف ناحية تل تمر الغربي وسط ترحيب الأهالي”.



وكان الجيش قد دخل، يوم الأحد الماضي، نقطة جديدة في غرب قرية عالية الحسين في الريف الغربي لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك لتأمين التواصل البري بين قواته في محافظتي الحسكة والرقة.

ومنذ الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي بدأ الجيش انتشاره في مناطق الشمال السوري واستعاد سيطرته على عدد كبير من القرى والبلدات في أرياف الحسكة والرقة وحلب الشمالية.



وعلى صعيد التحركات العسكرية، أرسلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيزات عسكرية إلى قاعدة رميلان شرقي سورية، تأكيداً على نيتها المعلنة بالبقاء في المناطق الغنية بحقول النفط في منطقة شرقي الفرات، وإنشائها لقواعد عسكرية جديدة في المناطق القريبة من حقول النفط السوري.