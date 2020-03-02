الجيش يدخل سراقب من جديد ويبيد الإرهابيين ويدمر مسيّرات العدو التركي

بدأ الجيش العربي السوري عملية جديدة باتجاه مدينة سراقب لتحريرها من هيمنة جيش الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المرتبطة به وفي مقدمتها «جبهة النصرة» المدرجة على قائمة الإرهاب الدولية، وحقق تقدما في محيط المدينة من الجهة الشرقية.



وأكد مصدر ميداني في ريف إدلب الشرقي أن الجيش شن هجوماً عنيفاً منذ منتصف ليل السبت الأحد نحو سراقب من نقاط ارتكازه شرقي المدينة وعلى الأتوتستراد الدولي الذي يربط حلب بحماة، وتمكن إثر اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية، التي تلقت دعماً نارياً وتقنياً منقطع النظير من جيش الاحتلال التركي في المنطقة، من السيطرة على كتل بناء في محيط سراقب من الطرف الشرقي حيث لا تزال تدور اشتباكات حتى تحرير الخبر وفي مسعى من الجيش السوري لتطهير المدينة، ذات الموقع الإستراتيجي على ملتقى الطريقين الدوليين من حلب إلى كل من حماة واللاذقية، من رجس الإرهابيين.



وشدد المصدر على أن المبادرة لا تزال بيد الجيش الذي يخوض معركة ضارية لتحرير سراقب والبلدات المجاور لها من إرهابيي أردوغان على الرغم من وعيد متزعم النظام التركي وإعلان وزير حربه إطلاق ما سماه عملية «درع الربيع» العسكرية ضد الجيش العربي السوري لاحتلال أراض سورية جديدة.



وأكد أن وحدات الجيش العربي السوري أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال والتنظيمات الإرهابية المرتبطة به على تخوم سراقب وبلدة أفس، الواقعة إلى الشمال منها، ودمرت ٤ دبابات و٦ ناقلات جند ومدرعتين ومرابض مدفعية على حين تولى سلاح الجو في الجيش السوري دك خطوط الإرهابيين الخلفية في سرمين والنيرب وقميناس وتفتناز وبنش ومحيط أريحا.وأوضح أن وحدات الجيش السوري أسقطت لجيش الاحتلال التركي طائرتين مسيرتين من طراز «العنقاء» (anks) في محيط بلدة النيرب التقط الإرهابيون بجانب إحداها صور «السيلفي» ظناً منهم أنها طائرة سورية، وذلك بعد ساعة من إعلان مصدر عسكري، إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق إدلب، مشدداً على أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه، حسبما نقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري.



بدوره بيَّنَ مصدر ميداني أن قواتنا خاضت يوم أمس أشرس المعارك مع «النصرة» وحلفائها، ومع القوات الاحتلالية الإرهابية التي لم تعد تكتفي بدعم الإرهابيين بالعتاد الحربي المتطور بل انضمت إليهم لتدير المعارك ضد الجيش وتواجهه وجهاً لوجه.



وأوضح المصدر، أن الجيش استهدف رتلاً للمحتل التركي قرب قميناس ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من أفراده، مؤكداً أن قواتنا دخلت عصر أمس مدينة سراقب وخاضت مع الإرهابيين من «النصرة» وقوات احتلال تركي، اشتباكات ضارية في أحيائها الغربية والجنوبية الشرقية وأبادت كل من يعترض طريقها وطهرت الأحياء المذكورة، مسنودة بتغطية نارية كثيفة من المدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي السوري والروسي المشترك الذي قطع إمدادات الإرهابيين وأغار على خطوطهم الخلفية.



وأما بريف حماة الشمالي الغربي، فبيّن المصدر أن وحدات الجيش العاملة بالمنطقة كبدت الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد بمؤازرة الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة، في عدة محاور بسهل الغاب، وذلك في سياق تقدمها بالمنطقة وانتزاعها العديد من القرى من قبضة الإرهابيين.



بموازاة ذلك، شن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك غارات مكثفة على مواقع الإرهابيين وتحركاتهم في سهل الغاب الغربي وجبل الزاوية، وفي العديد من المحاور والقرى بالريف الإدلبي وتحديداً في بنش وسرمين وسراقب ومحيط إدلب، ما أسفر عن تدميرها بالكامل بمن كان فيها، وفق المصدر.



وفي اليوم الأول من المواجهة العسكرية المباشرة بين الجيش العربي السوري والجيش التركي الإرهابي، أسقط سلاح الجو التركي طائرتين حربيتين في منطقة إدلب، وقد تمكن طياراها من الهبوط بالمظلات بسلام في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري، وفق ما نقلت «سانا» عن مصدر عسكري.



وعلى الرغم من أن للعدو التركي جيشاً قوياً يتمتع بإمكانات متطورة جداً، إلا أن جيشنا لا يخشى مواجهته، وكبده أمس خسائر باهظة وإستراتيجية بالمفهوم العسكري، إذ بلغ عدد الطائرات المسيرة التابعة للنظام التركي التي أسقطها الجيش في منطقة إدلب أمس ثلاث طائرات.



إلى حمص، فقد ذكر مصدر ميداني في ريف المحافظة الشرقي أنه وبعد هدوء تام خيم على الأجواء العامة لعدة أيام متتالية على امتداد جبهات بادية حمص الشرقية، رصدت وحدات من الجيش أمس عدة تحركات لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في أقصى ريف حمص الشرقي، وعملت على استهدافها بمختلف الوسائل النارية موقعة في صفوفهم إصابات محققة.



الوطن