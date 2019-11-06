الجيش يدخل حقول "رميلان" النفطية شرق الحسكة

نفذ الجيش العربي السوري انتشارا واسعا، أمس الثلاثاء، على طول الحدود السورية التركية بين مدينة القامشلي ومدينة المالكية في أقصى شمال شرق البلاد.



ودخل الجيش خلال عملية الانتشار حقولا نفطية في منطقة الرميلان الغنية بالنفط، والتي بقيت خارج سيطرة الدولة لمدة 7 سنوات.



وكانت القوات الأمريكية المحتلة قررت إبقاء قواعد عسكرية لها في المناطق التي تتموضع فيها آبار النفط في الرميلان شمال شرق الحسكة، وفي ريف دير الزور الشرقي.



ويعتبر انتشار الجيش العربي السوري في المنطقة الممتدة بين القامشلي والمالكية، والمقدرة بطول 60 كيلومترا، ضمن بنود اتفاق سوتشي الذي أقر انتشار الجيش على طول الحدود.



الوطن أون لاين