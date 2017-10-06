الجيش يدخل القسم الغربي لمدينة الميادين

أكد مصدر ميداني أنّ الجيش السوري دخل مدينة الميادين وسيطر على المخبز الآلي وصوامع الحبوب في الجهة الغربية للمدينة.

وأوضح المصدر أنّ الجيش السوري التفّ عبر طريق صحراوي انطلاقاً من تلال الثردة وطريق الميادين القديم ووصل للمدينة.

وكان المرصد السوري المعارض ذكر في وقت سابق أنّ قوات من الجيش السوري تمكنت اليوم الجمعة من الوصول إلى مدينة الميادين، حيث سيطرت على أولى المواقع في القسم الغربي من مدينة الميادين، التي اتخذها التنظيم عاصمة لـ “ولاية الخير”، وأبرزها قلعة الرحبة ومنطقتي الصوامع وسوق الغنم، ودخلت تلك القوات بذلك إلى المدينة، التي شهدت خلال الأيام الفائتة مئات القذائف المدفعية والصاروخية والقنابل والغارات من الطائرات السورية والروسية حيث تمكنت قوات الجيش السوري من تحقيق هذه السيطرة عبر التقدم من شرق مدينة دير الزور، بمحاذاة القرى والبلدات الممتدة من مدينة دير الزور إلى مدينة الميادين عند الضفاف الغربية لنهر الفرات بالريف الشرقي لدير الزور.

وبحسب المرصد فإنّه في حال تمكنت قوات الجيش السوري من تحقيق مزيد من التقدم والسيطرة على مدينة الميادين، فإنها تكون قد حاصرت تنظيم داعش عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، ولن يبقَ للتنظيم سوى النهر للعبور إلى الضفاف الشرقية منه، حيث تشتعل جبهات القتال بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش.

وقد أكدت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مختصة بنقل أخبار منطقة دير الزور سيطرة الجيش السوري بالفعل على مناطق في مدينة الميادين.

من ناحيته ذكر الإعلام الحربي الجمعة أنّ الجيش السوري وحلفاءه تمكّنوا من السيطرة على عدد من النقاط والمرتفعات بمحاذاة طريق عام “دير الزور – الميادين” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وبحسب وكالة سانا السورية فإنّ وحدات من الجيش السوري تواصل عملياتها ضد تنظيم داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي لتصبح على أطراف مدينة الميادين التي تعد أحد أخطر معاقل تنظيم داعش في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور.

وذكرت الوكالة أن الجيش نفذ خلال الساعات الماضية عمليات مكثفة على تجمعات عناصر داعش على طريق دير الزور الميادين وفي محيطه أسفرت عن تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

مصدر ميداني قال الأربعاء الفائت إن 7 كيلومترات فقط تفصل الجيش السوري والحلفاء في محور المقاومة عن مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت سانا أيضاً بأن وحدات من الجيش دمرت مستودعاً للأسلحة ومقر اتصالات وقيادة وعدة عربات تحمل رشاشات ثقيلة خلال ضربات مركزة بالمدفعية على مواقع التنظيم في مدينة الميادين. كما قالت إن وحدات الجيش العاملة بالريف الجنوبي الغربي قضت على المجموعات الإرهابية التي تسللت في وقت سابق إلى محور الشولا-هريبشة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس عن توجيه ضربات بصواريخ “كاليبر” نحو مواقع تابعة لـ “التنظيمات الإرهابية” في مدينة الميادين بدير الزور، وقالت إنها دمرت كافة أهداف داعش المستهدفة.

وكان مصدر ميداني قال للميادين نت الأربعاء الفائت إن 7 كيلومترات فقط تفصل الجيش السوري والحلفاء في محور المقاومة عن مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

المصدر : وكالات