الجيش يحكم السيطرة على تل الشهيد في ريف حلب الجنوبي

تابعت وحدات الجيش العربي السوري تقدمها خلال عملياتها ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته بريف حلب الجنوبي موسعة من نطاق سيطرتها بعد تكبيد الارهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.





حيث تنفذ وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة عملياتها العسكرية بمشاركة صنوف الأسلحة المختلفة ضد تحصينات وفلول إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف حلب الجنوبي مبينا أنها سيطرت خلال الساعات القليلة الماضية على تلة الشهيد شمال غرب قرية جفر منصور جنوب مدينة حلب بنحو 60 كم بعد تدمير تحصينات الإرهابيين فيها.





واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أمس السيطرة على قريتي هوبر والشيخ خليل وتلة ابو رويل الشرقي بعد يوم واحد على تحرير كامل القرى والبلدات الواقعة شمال شرق طريق خناصر-تل الضمان وصولا إلى جبل الاربعين.





ويعمل عناصر الهندسة على تمشيط التل وتفكيك المفخخات التي زرعها الارهابيون قبل مقتل العديد منهم وفرار من تبقى حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقة فلولهم الفارة في المناطق المحيطة.



