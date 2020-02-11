الجيش يحقق المزيد من التقدم في ريف حلب ويمسك بالطرف الشمالي لطريق M5
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الجيش يحقق المزيد من التقدم في ريف حلب ويمسك بالطرف الشمالي لطريق M5

تستمر عمليات الجيش العربي السوري في ريفي إدلب وحلب ليتمكن من السيطرة على كامل طريق حلب-دمشق، حيث استعاد اليوم الثلاثاء المزيد من القرى الاستراتيجية.


وأكدت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أن الجيش  حرر منطقة الراشدين 4 غرب حلب بعد معارك عنيفة خاضها مع المجموعات المسلحة.


وأشارت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أنه مع سيطرة الجيش السوري على الراشدين 4 يكون قد أمسك بالطرف الشمالي من الطريق الدولي حلب-دمشق M5.


كما لفتت قناة “الميادين” إلى أن تقدمات الجيش السوري الأخيرة مكنته من قطع طرق إمداد المسلحين إلى خان العسل غربي أوتستراد M5.


وكان الجيش العربي السوري قد بدء في نهاية كانون الثاني الفائت عملية عسكرية في ريف حلب الغربي، للحد من اعتداءات المجموعات المسلحة على المناطق المدنية في ريف حلب، ولاستعادة السيطرة على الدولي حلب-دمشق، حيث بدأت هذه المعركة بالتزامن مع استئناف عملية عسكرية من قبل الجيش السوري في ريف إدلب.