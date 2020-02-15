الجيش يحرر قريتي أورم الكبرى وكفرناها ويواصل عملياته بريف حلب الجنوبي الغربي

حررت وحدات الجيش العربي السوري بلدتي أورم الكبرى وكفرناها وجمعية الرضوان بريف حلب الجنوبي الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معه.



وتابعت وحدات من الجيش عملياتها العسكرية ضد المجموعات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي على محور أورم الكبرى وكفرناها ونفذت رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على مواقع وتحصينات الإرهابيين في البلدتين وخاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية أسفرت عن دحر الإرهابيين وتحرير البلدتين وجمعية الرضوان بعد تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.



وتواصل وحدات الجيش عملياتها بضربات صاروخية مكثفة ضد تجمعات وتحصينات الإرهابيين في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي وحققت إصابات مباشرة.



وتمكنت وحدات الجيش أمس من تامين جانبي الطريق الدولي حلب دمشق ولا سيما المنطقة المتبقية بالقرب من مدخل حلب الغربي بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق والقضاء على آخر تجمعات الإرهابيين في المنطقة ودحرهم منها.