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الجيش يحرر قرية قيطل من إرهابيي جبهة النصرة بريف حلب الجنوبي ويصل إلى مشارف مطار أبو الضهور

تابعت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في حلب عملياتها على ما تبقى من أوكار وتجمعات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته بريف حلب الجنوبي وسيطرت على قرية قيطل بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وواصلت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة عملياتها الدقيقة على بؤر وتحصينات الإرهابيين بريف حلب الجنوبي ما أسفر خلال الساعات الماضية عن استعادة السيطرة على قرية قيطل بعد القضاء على آخر تجمعاتهم فيها.

ويعمل عناصر الهندسة على تمشيط القرية وتفكيك المفخخات التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل العديد منهم وفرار من تبقى حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقة فلولهم الفارة في المناطق المحيطة.

وبين المراسل أن وحدات الجيش بسيطرتها على قرية قيطل الواقعة عند الحدود الإدارية بين حلب وأقصى ريف إدلب الجنوبي الشرقي أصبحت على مشارف مطار أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وتنفذ وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة منذ نهاية تشرين الأول الماضي عملية عسكرية لتطهير ريف حلب الجنوبي من إرهابيي جبهة النصرة تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

المصدر: سانا

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