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الجيش يحرر قرية القصير آخر معاقل إرهابيي (داعش) في حوض اليرموك بريف درعا

هوى آخر حصون للإرهاب في درعا بعد تحرير وحدات الجيش العربي السوري لقرية القصير في حوض اليرموك بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي (داعش) فيها.

و اشتبكت وحدات الجيش مع آخر تجمعات ارهابيي التنظيم التكفيري في قرية القصير بعد سيطرتها خلال اليومين الماضيين على بلدة الشجرة وقرى عابدين ومعربة وكويا وبيت آره ومن ثم تابعت تقدمها وحصارها لما تبقى من فلولهم في القصير وصولا إلى القضاء على آخر بؤرة لهم وإعلانها محررة من الإرهاب.

وذكر مصدر ميداني  أن وحدات الاقتحام تلاحق ما تبقى من الإرهابيين التكفيريين الذين فروا إلى الوديان المجاورة وسط انهيار كامل في صفوفهم في الوقت الذي يعمل عناصر الهندسة على تمشيط القرية لتأمينها من مخلفات الإرهابيين.

وبعد تحرير قرية القصير اليوم يكون الجيش العربي السوري دحر التنظيمات الإرهابية من محافظة درعا بينما تعمل الجهات المعنية على استكمال إخراج ما تبقى من الإرهابيين الرافضين للتسوية في عدد من قرى القنيطرة إلى شمال سورية إيذانا بإعلان المنطقة الجنوبية خالية من الإرهاب في الساعات القادمة.

 

 

سانا

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