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الجيش يحرر سكيك وتلتها ويستهدف الإرهابيين بريفي حماة و إدلب

حرر الجيش العربي السوري بلدة سكيك وتلتها الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات ضارية مع الإرهابيين بإسناد من سلاح الجو الحربي.


وأوضح مصدر ميداني أن الجيش استهدف تحركات المجموعات الإرهابية في الهبيط والتمانعة ومعرتحرمة و كفرنبل بغارات مكثفة من طيرانه الحربي أدت إلى مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير عتادهم الحربي. 


كما شن الطيران الحربي الجيش السوري غارات على تحركات للإرهابيين في كفرزيتا و اللطامنة بريف حماة الشمالي ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وجرح آخرين وتدمير عتادهم الحربي أيضاً.

 


محمد خبازي - الوطن اون لاين