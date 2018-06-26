الجيش يحرر بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش ويكبد إرهابيي “جبهة النصرة” خسائر فادحة بريف درعا الشرقي

أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشرقي وتكبيد إرهابيي “جبهة النصرة” خسائر فادحة.

وأفاد المصدر بأن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة واصلت عملياتها العسكرية في دك أوكار وتجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين بريف درعا الشرقي وبسطت سيطرتها على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش أحد أبرز معاقل إرهابيي التنظيم التكفيري بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الهندسة تعمل حالياً على إزالة الألغام وتطهير المنطقة من المتفجرات بالتوازي مع قيام الوحدات القتالية بتثبيت نقاط جديدة في البلدتين تمهيداً لمواصلة تقدمها لإنهاء الوجود الإرهابي في المناطق المجاورة.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير عتادهم الحربي وأسلحتهم ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من ضمنها دبابة وعربتا “ب م ب”.

و تقدمت وحدات من الجيش في بلدة ناحتة وسط انهيارات متتالية في صفوف التنظيمات الإرهابية مشيراً إلى أن وحدات أخرى من الجيش وصلت إلى أطراف بلدة الحراك بعد دخولها بلدة المليحة ورفع العلم الوطني فوق مبانيها.

وتواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية على أوكار الإرهابيين في ريفي درعا الشرقي والشمالي الشرقي والسويداء الشمالي الغربي وسط حالة من التخبط والانهيار في صفوفهم وفرار العشرات منهم حيث تمت السيطرة أول أمس على قرى وتجمعات حوش حماد والمجددة وهامان والمدورة وجدل في منطقة اللجاة وذلك بعد اشتباكات عنيفة تكبدت خلالها التنظيمات الارهابية خسائر بالأفراد والعتاد.



سانا