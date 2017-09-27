الجيش يحبط هجوماً لـ”داعش” في حويجة صكر،ويستعيد مناطق جديدة بريف حمص

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوماً إرهابياً بعربة مفخخة على إحدى النقاط العسكرية في حويجة صكر وألحقت خسائر كبيرة بتنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق متفرقة من مدينة دير الزور وريفها.

وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع ارهابيي تنظيم “داعش” في منطقة حويجة صكر جنوب شرق مدينة دير الزور أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير عربة مفخخة قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية والاستيلاء على عربة مفخخة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن عمليات الجيش تزامنت مع صليات صاروخية وغارات مركزة لسلاح الجو على تحصينات ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم في حطلة والحسينية وحويجة صكر وأحياء الحويقة وكنامات وخسارات والرشدية والعرضي والعرفي أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم وتدمير تحصيناتهم.

وعبرت وحدات من الجيش العربي السوري في ال18 من الشهر الجاري إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات على جسور عائمة ومنذ ذلك الحين نفذت عمليات واسعة أحكمت خلالها السيطرة على مساحات واسعة بعد تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

إلى ذلك وفي مؤشر آخر على الانهيارات التي تجتاح بنية تنظيم “داعش” الإرهابي بفعل الخسائر الكبيرة التي تكبدها نتيجة عمليات الجيش والقوات الرديفة تجددت محاولات إرهابيي التنظيم التكفيري الإبقاء على فرض سيطرتهم في مناطق انتشارهم عبر تنفيذ الاعدامات بحق الأهالي لترهيبهم حيث أقدم التنظيم التكفيري على إعدام 3 من أهالي بلدة حسرات في ريف البوكمال وقرية الصعوة في ريف دير الزور الشمالي الغربي.

وفي سياق متصل استمرت عملية هروب متزعمين بارزين من التنظيم التكفيري حيث كشفت مصادر أهلية عن هروب عدد من إرهابيي “داعش” من بينهم “مضر الرشيد” الملقب “أبو نزار طيبة” أحد أخطر المتزعمين الأمنيين في التنظيم بمدينة الميادين.

وأحكمت وحدات من الجيش السبت الماضي سيطرتها على كامل الريف الممتد بين محافظتي دير الزور والرقة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات وذلك بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل المئات من إرهابيي “داعش” وتدمير 19 مقر قيادة و17 مفخخة و13 دبابة و7 عربات مدرعة و269 سيارة مختلفة و6 مستودعات ذخيرة وعتاد و4 مدافع ميدانية.

استعادة قرى ومناطق جديدة بريف حمص الشرقي

إلى ذلك حققت وحدات من الجيش العربي السوري تقدماً جديداً في ملاحقة من تبقى من إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش تابعت عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم “داعش” الإرهابي من ريف حمص الشرقي “وأحكمت خلالها السيطرة على قرى ومناطق أم الصوص والخرافيش ورسم الأرنب والغزيلة والرك وأم حويش وصفية شمال شرق منطقة جب الجراح”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل وإصابة العديد من أفراد التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير أسلحتهم وعتادهم”.

واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة سابقاً السيطرة على قرى أم الريش ومسعدة ورسم الناقة والزيبة والتلال الحاكمة والمحيطة بها بمساحة إجمالية تقدر ب 35 كيلومتراً مربعاً بعد عمليات مكثفة أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيى “داعش”.

المصدر: سانا