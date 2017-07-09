الجيش يحبط هجوماً لإرهابيي “النصرة” على محطة كهرباء الزارة بريف حماة

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري هجوما لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي.

وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش اشتبكت مع إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة هاجموا فجر اليوم محطة الزارة لتوليد الكهرباء من محور قرية حر بنفسه جنوب مدينة حماة بنحو 30 كم.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت “بإفشال الهجوم بعد سقوط أغلبية الإرهابيين بين قتيل ومصاب وفرار من تبقى منهم وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد”.

وتعرضت محطة الزارة لتوليد الكهرباء لعشرات الاعتداءات من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية التابعة لتنظيم جبهة النصرة ما ألحق أضرارا مادية كبيرة فيها.

المصدر:سانا