الجيش يحبط هجوما ل"داعش" باتجاه إحدى نقاط حماية مناجم الفوسفات بالبادية الشرقية

ذكر مصدر عسكري في غرفة عمليات الريف الشرقي أن وحدة مشتركة من الجيش العربي السوري و القوات الرديفة أحبطت فجر اليوم هجوما لعناصر من تنظيم داعش على إحدى نقاط حماية مناجم الفوسفات الواقعة بمنطقة خنيفيس في البادية الشرقية.



وأوضح المصدر أن اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم واستشهاد أربعة عناصر من نقطة الحماية.



وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي في سلاح الجو السوري نفذ اليوم سلسلة غارات جوية استهدف خلالها تحركات لعناصر داعش على الطريق الواصل ما بين منطقة حميمة و المحطة الثانية و إلى الشرق من مناجم الفوسفات و محيط بادية السخنة و على امتداد المنطقة الواصلة إلى الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور في أقصى ريف حمص الشرقي .





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