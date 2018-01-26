الجيش يحبط هجوما لتنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بريف دير الزور ويقضي على 25 من إرهابييه

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوما لإرهابيين من تنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بين مدينتي الميادين والبوكمال جنوب شرق دير الزور.

واشتبكت صباح اليوم في دير الزور وحدات من الجيش مع مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” هاجمت النقاط العسكرية في قريتي الكشمة وغريبة بين الميادين والبوكمال على الضفة الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

واشتبكت صباح اليوم في دير الزور وحدات من الجيش مع مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” هاجمت النقاط العسكرية في قريتي الكشمة وغريبة بين الميادين والبوكمال على الضفة الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأسفرت الاشتباكات عن إحباط الهجوم والقضاء على أكثر من 25 من ارهابيي التنظيم التكفيري واصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وأسفرت الاشتباكات عن إحباط الهجوم والقضاء على أكثر من 25 من ارهابيي التنظيم التكفيري واصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.